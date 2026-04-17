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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Westattika, Griechenland

Municipality of Megara
3
Municipal Unit of Megara
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$188,913
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