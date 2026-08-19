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Gewerbeimmobilien in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 412 m² in Municipality of Peristeri, Griechenland
Gewerbefläche 412 m²
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Verkauf -- Wohnimmobilien -- Athen West: Peristeri -- Lofos Axiomatikon 412 qm, 7 Schlafzimm…
$780,795
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