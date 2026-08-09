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Villen in Regionalbezirk Fokida, Griechenland

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Dorida Municipality
3
Municipal Unit of Tolofona
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Delfi, Griechenland
Villa
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 240 Quadratmetern in Arachova. Der erste Stock besteht au…
$885,531
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Grekodom Development
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Villa 5 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
PROJEKTBESCHREIBUNG Aegean Breeze II ist ein exklusives Projekt mit Strandapartments und …
$413,131
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Villa 2 zimmer in Glyphada, Griechenland
Villa 2 zimmer
Glyphada, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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