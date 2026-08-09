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Wohnungen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
8
Municipal Unit of Troizinia
7
Municipality of Aegina
5
14 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$194,817
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$318,791
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen Wohnung von 51 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$247,949
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
Marina Pearl Aegina Investieren Sie in Inselruhe. Sichern Sie sich europäische Residenz. …
$295,780
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Municipality of Salamina, Griechenland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Municipality of Salamina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 183 m²
Zu verkaufen Wohnung von 183 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$590,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$348,309
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Wohnung von 175 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$684,811
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$330,598
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Wohnung in Methana, Griechenland
Wohnung
Methana, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer we…
$174,745
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/3
Apartments auf der Insel Aegina 1 + 1 in einem neuen Komplex im Resort von Agia Marina, Grie…
$297,645
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$188,913
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Condo in Perdika, Griechenland
Condo
Perdika, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nur eine Stunde von Athen entfernt, in der charmanten Küstensiedlung von Aeginetissa auf der…
$280,403
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portes, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portes, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist eine komplett möblierte und renovierte 45 qm Wohnung in Portes Aegina, die …
$142,716
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Aegina, Attika, Griechenland
$202,543
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Inseln

1 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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