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Penthäuser in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 5/6
Eine magische Wohnung auf 2 -Niveaus (5. und 6. Stock) in der schönsten und teuersten Gegend…
$2,97M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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