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Duplexes in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Doppelhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Ausgezeichnete Baumaisonette in einem Komplex von 4 Immobilien mit exklusiver Nutzung eines …
$749,876
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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