  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Preveza
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Preveza, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Preveza Municipality, Griechenland
Haus 3 zimmer
Preveza Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/2
Eine zweistufige Wohnung 87s.m, nur 100m vom Strand im Meer Dorf Mytikas und 10 Minuten Fahr…
$223,213
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 3 zimmer in Preveza Municipality, Griechenland
Haus 3 zimmer
Preveza Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/1
Ein einzigartiges 71s.m Einfamilienhaus direkt am kristallklaren Strand von Alonaki (nur 5m …
$446,426
Immobilienangaben in Preveza, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
