  2. Griechenland
  3. Preveza Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Preveza Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Nea Thesi, Griechenland
Haus 3 zimmer
Nea Thesi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/2
2 kleine maisonettes 60s.m mit einem pool 28s.m je auf einem 600s.m Grundstück in der belieb…
$317,197
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
