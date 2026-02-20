Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Preveza Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Preveza Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Nea Thesi, Griechenland
Haus 3 zimmer
Nea Thesi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/2
2 kleine maisonettes 60s.m mit einem pool 28s.m je auf einem 600s.m Grundstück in der belieb…
$317,197
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 3 zimmer in Preveza Municipality, Griechenland
Haus 3 zimmer
Preveza Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/1
Ein einzigartiges 71s.m Einfamilienhaus direkt am kristallklaren Strand von Alonaki (nur 5m …
$446,426
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Preveza Municipality, Griechenland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen