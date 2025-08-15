Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pogoni Municipality
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Pogoni Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Zaravina, Griechenland
Haus 8 zimmer
Zaravina, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Freistehendes Haus zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, in der Nähe: Delvinaki - See. Die Fläche…
$134,005
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Pogoni Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
