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Studios in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
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Immobilienangaben in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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