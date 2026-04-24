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Wohnungen in North Aegean, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in North Aegean, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm auf der Insel Thassos. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock.…
$212,528
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Wohnung in North Aegean, Griechenland
Wohnung
North Aegean, Griechenland
Fläche 90 m²
Möblierte First-Floor Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Limenas Thassos, nur 50 Meter vom M…
$153,492
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Immobilienangaben in North Aegean, Griechenland

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