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Wohnimmobilien in North Aegean, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Villa in North Aegean, Griechenland
Villa
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,77M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in North Aegean, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 330 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abste…
$885,531
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Villa in North Aegean, Griechenland
Villa
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 114 qm auf der Insel Thassos. Halbgeschoss besteht …
$513,608
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Wohnung 1 Schlafzimmer in North Aegean, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm auf der Insel Thassos. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock.…
$212,528
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Wohnung in North Aegean, Griechenland
Wohnung
North Aegean, Griechenland
Fläche 90 m²
Möblierte First-Floor Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Limenas Thassos, nur 50 Meter vom M…
$153,492
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Reihenhaus in North Aegean, Griechenland
Reihenhaus
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 109 qm auf der Insel Thassos. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$371,923
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Immobilienangaben in North Aegean, Griechenland

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