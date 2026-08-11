Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Naxos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Regionalbezirk Naxos, Griechenland

;
3 immobilienobjekte total found
Villa in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Villa
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Aghia Anna, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Aghia Anna, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Naxos, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen