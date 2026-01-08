Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Municipla unit of Milies, Griechenland

villen
7
cottages
3
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$374,541
Villa 5 zimmer in Pinakates, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pinakates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$994,875
Ferienhaus 3 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$187,271
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 4 zimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Milies, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$386,245
Immobilienangaben in Municipla unit of Milies, Griechenland

