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Stadthäuser mit Swimmingpool in Municipality of Vyronas, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Vyronas, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vyronas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 320 qm in Athen .Die Maisonette hat 4 Werte. Der Unterges…
$1,00M
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