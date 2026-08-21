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Villen in Municipality of Tripoli, Griechenland

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Villa in Kerasia, Griechenland
Villa
Kerasia, Griechenland
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm. auf der Insel Korfu. Der Keller besteht aus einer …
$2,04M
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