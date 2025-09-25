Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 112 m²
Stockwerk 4
Kavala, Zentrum: Eine zentrale Wohnung von 112 qm im 4. Stock des Gebäudes ist gemietet. Es …
$711
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Pferd, DEOS: Neu gebautes Studio 30 qm im 1. Stock mit autonomer Heizung. Es besteht aus 1 W…
$242
pro Monat
Eine Anfrage stellen
