  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Syros-Ermoupoli
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Gemeinde Syros-Ermoupoli, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Azolimnos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Azolimnos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
