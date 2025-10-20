Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Gemeinde Syros-Ermoupoli, Griechenland

Haus 4 Schlafzimmer in Azolimnos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Azolimnos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Villa in Kini, Griechenland
Villa
Kini, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 180 Quadratmetern in der Region Cycl…
$703,470
Ferienhaus 6 zimmer in Kini, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kini, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 5 Schlafzimmer, 2 B…
$702,264
Ferienhaus 4 zimmer in Vari, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Vari, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges 3 Schlafzimmer Haus mit Meerblick zum Verkauf in Syros, Griechenland Dieses schön…
$368,689
Villa in Ligero, Griechenland
Villa
Ligero, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 220 Quadratmetern in der Region Cycl…
$1,06M
Villa in Vari, Griechenland
Villa
Vari, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 141 m²
Stockwerk 1/2
Geräumiges Haus mit 3 Schlafzimmern und Meerblick zum Verkauf auf Syros Island. Dieses schön…
$369,322
Ferienhaus 7 zimmer in Ligero, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Ligero, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$1,05M
Immobilienangaben in Gemeinde Syros-Ermoupoli, Griechenland

