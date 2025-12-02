Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland

Artemida Municipal Unit
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/4
For sale apartment of 25 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 4th flo…
$83,193
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
