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Ferienhäuser in Municipality of Sparta, Griechenland

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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 240 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$188,913
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$527,228
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