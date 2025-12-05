Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Poros
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Municipality of Poros, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Poros, Griechenland
Villa 6 zimmer
Poros, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Es gibt: Sonnenkollektoren…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Poros, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen