Häuser am Meer in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland

villen
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villen im Osten von Naxos. Das Anwesen besteht aus 2 unabhängigen gespiegelten f…
$1,87M
Villa 4 zimmer in Agkidia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Agkidia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen im Bau 1-stöckige Villa von 111 qm in Cyclades. Villa besteht aus 3 Schlafzimme…
$749,082
