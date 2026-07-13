Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Monemvasia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Municipality of Monemvasia, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Haus 8 zimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Steinhaus in der Burg von Monemvasia – 1/6 Miteigentum ab 159.000 € Bei owners.gr ermögli…
$181,183
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Monemvasia, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen