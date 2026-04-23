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Villen mit Bergblick kaufen in Municipality of Lagadas, Griechenland

Municipal Unit of Kalindi
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Lagyna, Griechenland
Villa
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 320 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Sc…
$708,425
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Immobilienangaben in Municipality of Lagadas, Griechenland

mit Schwimmbad
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