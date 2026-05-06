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Wohnungen mit Garage in Municipality of Glyfada, Griechenland

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penthäuser
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1 Zimmer
67
2 Zimmer
40
3 Zimmer
37
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
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Wohnung 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/5
Elegante Full Floor Residence in Glyfada Athens Golf Course – Privates Leben in der Nähe der…
$1,58M
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Immobilienangaben in Municipality of Glyfada, Griechenland

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