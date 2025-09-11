Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Bergblick kaufen in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 12 zimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 381 m²
Etagenzahl 5
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 1381 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$18,14M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
