Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Elliniko - Argyroupoli
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Investment Property – Golden Visa Eligible – Athens (Elliniko) in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Investment Property – Golden Visa Eligible – Athens (Elliniko)
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Price: €350,000 Size: 80 sq.m. | Elevated Ground Floor | Ceiling height: 3.90 m | Dual as…
$413
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen