  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Elliniko - Argyroupoli
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland

Municipal Unit of Elliniko
16
Municipal Unit of Argyroupoli
9
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/1
For sale under construction apartment of 128 sq.meters in Athens. The apartment is situated …
$1,77M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
