Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of East Mani
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipality of East Mani, Griechenland

Gytheio Municipal Unit
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Skoutari, Griechenland
Villa 4 zimmer
Skoutari, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 178 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$775,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of East Mani, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen