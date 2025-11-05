Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Oitylos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Oitylos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Itylo, Griechenland
Haus 8 zimmer
Itylo, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf Maisonette, Oitylo, 318 quadratmeter., Σε οικόπεδο 1400 quadratmeter., 3 Ebenen, 1rs…
$976,130
Immobilienangaben in Oitylos Municipal Unit, Griechenland

