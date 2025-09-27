Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland

hotels
22
22 immobilienobjekte total found
Hotel 500 m² in Kokkini, Griechenland
Hotel 500 m²
Kokkini, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 500 m²
Zum Verkauf, Zimmer zu Let in der Gegend von Kokkini, westlich von Korfu! Das Anwesen beste…
$912,944
Eine Anfrage stellen
Hotel 950 m² in Kontokali, Griechenland
Hotel 950 m²
Kontokali, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 950 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf, ein Hotel von 950 qm mit dem Grundstück von 9000 qm. Es befindet sich in einem …
$760,786
Eine Anfrage stellen
Hotel 200 m² in Kalafationes, Griechenland
Hotel 200 m²
Kalafationes, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 200 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer wer…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Haya PropertyHaya Property
Hotel 3 863 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 3 863 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Zimmer 105
Fläche 3 863 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 3863 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Unterkunft…
$12,87M
Eine Anfrage stellen
Hotel 145 m² in Lakones, Griechenland
Hotel 145 m²
Lakones, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf, Wohnungen ihrer Gesamtfläche145 qm auf dem Grundstück von 5220 qm, befindet sic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 360 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 360 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 360 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdge…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Hotel 410 m² in Spartilas, Griechenland
Hotel 410 m²
Spartilas, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Moderne private Anlage zum Verkauf auf der Insel Korfu. Der Komplex besteht aus sechs Luxusw…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Hotel 300 m² in Kontokali, Griechenland
Hotel 300 m²
Kontokali, Griechenland
Zimmer 17
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Es gibt ein separates Hotel - zum Verkauf, das aus zwei Gebäuden und einem Schwimmbad ( 7x15…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Hotel 997 m² in Dassia, Griechenland
Hotel 997 m²
Dassia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 997 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf: Beachfront Hotel in Dassia, North-East Corfu! Grundstücksgröße: 997 m2 | Grund…
$3,86M
Eine Anfrage stellen
Hotel 580 m² in Gardelades, Griechenland
Hotel 580 m²
Gardelades, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 580 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdge…
$3,51M
Eine Anfrage stellen
Hotel 320 m² in Skripero, Griechenland
Hotel 320 m²
Skripero, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Grundstück in der Gegend von Felekas, die als Zimmer zur Miete fungiert. Das An…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Hotel 600 m² in Agii Deka, Griechenland
Hotel 600 m²
Agii Deka, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf Hotel von 600 qm auf der Insel Korfu. Es besteht aus 2 Geschäften und einer Stud…
$561,812
Eine Anfrage stellen
Hotel 550 m² in Agios Gordios, Griechenland
Hotel 550 m²
Agios Gordios, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
In einem der schönsten Orte auf der Insel Korfu, im Dorf Agios Gordios, gibt es ein Mini-Hot…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Hotel 335 m² in Agios Gordios, Griechenland
Hotel 335 m²
Agios Gordios, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen befindet sich in Agios Gordios, einem sehr beliebten Sommerresort mit einzigarti…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Hotel 640 m² in Benitses, Griechenland
Hotel 640 m²
Benitses, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 640 m²
Etagenzahl 4
In einem der beliebtesten Dörfer von Korfu gibt es eine kleine Anlage von 14 Wohnungen zum V…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 200 m² in Evropouli, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Evropouli, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Hotel zum Verkauf auf der schönen Insel Korfu. In ruhiger Lage, nur 2 km vom lebhaften Zentr…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Hotel 400 m² in Agios Gordios, Griechenland
Hotel 400 m²
Agios Gordios, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Verkauf eines Unternehmens mit einer Gesamtfläche von 400 qm im Bereich Agios Gordios. Die …
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Hotel 500 m² in Gouvia, Griechenland
Hotel 500 m²
Gouvia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Hotel von 500 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer wer…
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Hotel 4 600 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 4 600 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 4 600 m²
Etagenzahl 1
Hotel zum Verkauf auf Korfu – Außergewöhnlicher Wert Location & Übersicht Perfekt positioni…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 400 m² in Skripero, Griechenland
Hotel 400 m²
Skripero, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Ein Hotel zum Verkauf, 13 km vom Zentrum von Korfu Stadt. Dieses zweistöckige Hotel verfügt …
$2,75M
Eine Anfrage stellen
Hotel 469 m² in Kontokali, Griechenland
Hotel 469 m²
Kontokali, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 469 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf die Hälfte der viergeschossigen Wohnungen bestehend aus sieben Zimmern. Die Apar…
$2,69M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Vatos, Griechenland
Hotel
Vatos, Griechenland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Zum Verkauf ein Hotel im Bereich Kokkini, im west-zentralen Teil der Insel Korfu, mit einem …
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen