Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Argos-Mykene
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Argos-Mykene, Griechenland

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/2
🏛 LOFT-Wohnung im Herzen von Athen - Neos Kosmos Bezirk unter dem Goldenen VisumPreis: 320.0…
$365,577
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Argos-Mykene, Griechenland

Günstige
Luxuriös
