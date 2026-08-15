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Ferienhäuser in Municipality of Andravida and Kyllini, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Myrsini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Myrsini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 84 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem …
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lechena, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lechena, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 118 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$188,913
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