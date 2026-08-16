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Anlageimmobilien in Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland

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Investition 1 100 m² in Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
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Investition 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 3
Exklusive kommerzielle Anlage 1,110 qm auf Mesogion - Agia Paraskevi AvenueVerkaufspreis: 2.…
$2,54M
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Bauherr
DC Constructions
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