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Stadthäuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 185 m²
Komplett renovierte 2-Level Maisonette mit privatem Garten, Meerblick, Pool & Gym 📍 Standor…
$613,968
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 336 m²
Verkauf Maisonette von 336 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$826,496
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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