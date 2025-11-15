Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk -1/1
For sale 3-storey villa of 204 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 2 bedrooms, li…
$961,178
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Griechenland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen