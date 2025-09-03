Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$823,990

Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 3 zimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 152 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$468,176

Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Griechenland

