Häuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Anthidon, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Immobilienangaben in Municipal Unit of Anthidon, Griechenland

