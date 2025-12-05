Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipal Unit of Anthidon, Griechenland

villen
14
cottages
10
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$356,984
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$526,698
