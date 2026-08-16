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Villen in Loutraki, Griechenland

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Villa 5 zimmer in Loutraki, Griechenland
Villa 5 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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