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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Larisa, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kileler Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kileler Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Elassona, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Elassona, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 Abst…
$106,264
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Pyrgetos, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Pyrgetos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 380 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$472,283
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgetos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgetos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 105 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abs…
$135,781
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Larisa, Griechenland

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