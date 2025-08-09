Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kordelio - Evosmos Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland

Studio 1 zimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Evosmos, Thessaloniki. Eine voll möblierte Zweizimmerwohnung, 60 qm, im 6. Stock (mit Aufzug…
$584
pro Monat
