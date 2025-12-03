Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

mehrstöckige wohnungen
3
studio-wohnungen
3
1 Zimmer
70
2 Zimmer
110
Zeig mehr
6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
Wohnung 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$190,971
Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$248,841
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$243,051
Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A44 mit einer Gesamtfläche von 78 qm ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$260,415
Immobilienangaben in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

