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Wohnimmobilien in Ioannina, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Immobilienangaben in Ioannina, Griechenland

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