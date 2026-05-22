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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Ikaria, Griechenland

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Fournoi Korseon Municipality
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Chrysomilia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Chrysomilia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Über den kristallklaren Gewässern der Ägäis, im unberührten Dorf Kampi auf der bezaubernden …
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Haus 2 Schlafzimmer in Chrysomilia, Griechenland
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