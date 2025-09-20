Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gytheio Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Gytheio Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 178 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$772,491
