  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Glyka Nera Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Paiania, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Paiania, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen Wohnung von 114 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$444,767
