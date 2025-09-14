Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Bergblick kaufen in Eretria Municipal Unit, Griechenland

Villa 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 570 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,64M
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Villa 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 446 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 446 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,08M
Villa 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 220 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$801,752
